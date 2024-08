Traffico Roma del 11-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani scarso ilin queste ore su strade ed autostrade della capitale in centro incidente con difficoltà di transito su via della traspontina altezza Borgo Sant’Angelo altro incidente su via di Val Cannuta rallentamenti nei pressi di via Della Divina Provvidenza proseguono i lavori sulla tangenziale est è chiusa dal 9 di agosto tra Largo Settimo Passamonti e viale Castrense nelle due direzioni in direzione Salaria termini interventi previsti per il 19 agosto in direzione San Giovanni invece per il prossimo 2 di settembre oggi domenica ad agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti Salvo naturalmente casi autorizzati dalla legge maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.