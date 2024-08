Tennis | Torneo Cincinnati Sinner guida sestetto azzurro al via

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 11 agosto 2024) In gara con l'altoatesino Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. ROMA - Sono sei gli azzurri al via nel tabellone principale del "Open", settimo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari in scena sui campi in cemento del Lindner FamilyCente