Stanno in hotel dieci giorni vanno via senza pagare | inseguiti in autostrada dalla polizia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 11 agosto 2024) Prima hanno passato una decina diin undell'Aquila, poivia. I protagonisti di questa storia sono due giovani ma per loro non è finita bene. Dopo la denuncia della struttura si è attivata lae per le volanti non è stato difficile raggiungere i due, che poi