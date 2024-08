Sinner che tonfo | Rublev lo fa fuori da Montreal il colpo che umilia Jannik | video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di. L'altoatesino numero 1 al mondo ha perso contro il russo Andrey, numero 8 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2. Il match è stato interrotto per 30 minuti al termine del primo set a causa della pioggia. POINT. OF. THE. MATCH. ??@sin & @Andrey97 are putting on a show! @OBN#OBN24 pic.twitter.com/2F1fwo8uio — ATP Tour (@atptour) August 11, 2024