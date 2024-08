Sifan Hassan vince la Maratona alle Olimpiadi | vittoria incredibile dopo i bronzi nel mezzofondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ha saputo andare oltre le logiche della biologia e dell’anatomia, riscrivendo le leggi del corpo umano, del recupero dfatiche agonistiche, delle tabelle di marcia delle gare di resistenza. La fuoriclasse olandese di origini etiopi ha riscritto i manuali dell’atletica e del podismo in toto, laureandosi Campionessa Olimpica dia Parigi 2024aver conquistato due medaglie di bronzo nelin pista. Lo scorso 5 agosto fu terza sui 5000 metri (davanti a Nadia Battocletti), il 9 agosto concluse in terza piazza sui 10.000 metri (superata dall’azzurra nel finale) e oggi ha strabiliato lungo i 42,195 km per le vie della capitale francese. La 31enne aveva già incantatodi Tokyo 2020 quando firmò la doppietta d’oro 5000-10000, accompagnata dal bronzo sui 1500.