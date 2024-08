Segreti di famiglia streaming e diretta tv | dove vedere la decima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 agosto 2024)ditv:ladella serie Questa sera, domenica 11 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondadi, la nuova serie turca in onda ogni domenica per tutta l’estate. La vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore, si intreccia con quella di un’avvocata un po’ spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio. Maintv e in? Ecco tutte le informazioni. In tv Appuntamento condiin prima visione e in prima serata stasera, domenica 11 agosto 2024, alle 21.30 su Canale 5.