Salernitana-Spezia Coppa Italia 12-08-2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 11 agosto 2024) Retrocessa lo scorso anno dopo un campionato disastroso, laè in cerca di acquirente e per il momento con la coppia Martusciello – Petrachi a caccia di giocatori per preparare il prossimo torneo di serie B. Intanto ci sono i trentaduesimi di, che vedono i campani opposti allodi D’Angelo, salvatosi in extremis lo scorso anno e voglioso di InfoBetting: Scommesse Sportive e