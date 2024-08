Roma vasto incendio nell’area sud ovest della città | centinaia di persone evacuate dalle abitazioni e da un parco acquatico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Unsi è sviluppato nel pomeriggiosudditra il raccordo anulare, il FossoMagliana e viaPisana. Il rogo è partito da un’auto data alle fiamme che ha bruciato la vegetazione per diversi ettari e infine lambito alcunee ilHydnia. Ildi via Casale Lumbroso, popolato didi, considerato anche che nella Capitale le temperature sfiorano i 40 gradi, è stato sgomberato così come alcune abitazione in via dei Rifredi, dove le fiamme hanno distrutto parecchie auto che erano in un parcheggio. In questa via il 118 ha installato un centro di assistenza per le tanterimaste intossicate dal fumo. Fumo che ha creato notevoli problemi anche alla viabilitàzona.