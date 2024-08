Roccella ' da Olimpiadi nuovo attacco alle donne'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Si avviano a conclusione leche hanno segnato unsalto di qualità nell'". Lo afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugeniain un post su Facebook. "Nel cuore dell'occidente - scrive-, un'atleta afghana della squadra dei rifugiati è stata squalificata per aver mostrato la scritta 'Liberate leafghane' al termine della sua prova. E, a proposito delle polemiche che hanno accompagnato le competizioni di boxe femminile, il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach ha affermato che non ci sarebbe un sistema 'scientificamente solido' per distinguere uomini e. Due facce della stessa medaglia, che non è certo una medaglia olimpica ma è quella di unpatriarcato che attacca lecolpendole nell'identità, cioè non riconoscendo la realtà del corpo sessuato".