Reggio Calabria incendio sui binari | bloccata la linea ferroviaria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Una ridosso deiche ha coinvolto materiale elettrico, disagi sulla-Paola dove la circolazione risulta interrotta per un guasto allatra Rosarno e Mileto. I problemi sono iniziati intorno alle 18 di domenica 11 agosto. In corso l'intervento dei tecnici. Sono possibili ritardi nei treni in circolazione sullafino a 30 minuti.