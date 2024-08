Recensione 2024 | Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 G5 AiO – Il Miglior Acquisto per il Tuo Ufficio

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di domenica 11 agosto 2024)Neo 50a 24 G5 AiO – Ilper il TuoNel, ilNeo 50a 24 G5 AiO si posiziona come una dellei opzioni per chi cerca un PC All-in-One potente e affidabile per il lavoro. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-13620H, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, questo modello promette prestazioni eccellenti in un design