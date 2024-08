Rangers-Dinamo Kiev Qualificazioni Champions League 13-08-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 11 agosto 2024) La Lublin Arena, situata nella Polonia orientale, ha ospitato gli 8315 spettatori che hanno assistito al match di andata trafinito 1-1. Non c’è bisogno di spiegare perché gli ucraini non possono giocare nel loro stadio di casa. Forse questo ha aiutato la squadra di Philippe Clement che non è apparsa InfoBetting: Scommesse Sportive e