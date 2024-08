Quelli che si sono presi i cazzotti di Cassius Clay che devono dire? | Khelif Amato la spara grossa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Giuliano, dopo essersi riciclato come esperto di intelligenza artificiale guidando per alcuni mesi la Commissione AI, ora si riscopre grande conoscitore di sport. E così sulle pagine del Foglio, fra una racchettata e l'altra parlando dello stato di grazia del tennis italiano, impartisce anche lezioni di boxe. Il tema caldo è quello della neo campionessa olimpica Imane, al centro della bufera a causa degli alti livelli di testosterone nel sangue che l'avrebbero avvantaggiata contro le avversarie. «Ma io mi chiedo, i primi che sidicosa avrebbero dovuto?» fa notare l'ex premier. Poi il tocco di “classe”: «È pugilato, mica ginnastica artistica».In barba a tutte le atlete che hanno protestato. Ora aspettiamo chespieghi a Tamberi come avrebbe dovuto saltare ieri.