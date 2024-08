Pirlo ne spiega l’esclusione | Leoni non convocato? Un problema!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)di Giovannidalla partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Como. L’Inter segue il ragazzo del 2006. NESSUN INDIZIO DI MERCATO – Giovanninon ha partecipato alla vittoria ai calci di rigore della Sampdoria contro il Como in Coppa Italia. Il giovane difensore ricercato dall’Inter escluso per motivi di natura fisica. Ne ha parlato Andreain conferenza stampa dalla pancia dello stadio Luigi Ferraris: «non si è ancora allenato per unall’osso della tibia, ma presto ritornerà a lavorare sperando di averlo subito a disposizione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (ne: «non? Un!») © Inter-News.