Parma Palermo formazioni UFFICIALI | le scelte dei due allenatori per la gara di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 agosto 2024) Alle ore 18:30, presso lo stadio Ennio Tardini, scenderanno in campoper i 32esimi di finale di. Ecco leSta per cominciare la sfida traper i 32esimi di finale di. Ecco ledel match in programma alle ore 18:30 all’Ennio Tardini