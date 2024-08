Parigi 2024 straordinarie le ragazze dell’Italvolley | arriva una storica medaglia d’oro olimpica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto– L’Italia ènella pallavolo femminile alle Olimpiadi di. La Nazionale del ct Velasco batte in finale oggi 11 agosto gli Stati Uniti per 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) e conquista il primo titolo olimpico della propria storia. Il trionfo del volley ai Giochi regala la 40esimaalla spedizione azzurra a: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. Egonu, Sylla, Orro, Bosetti, Antropova, Danesi, Fahr e il resto del gruppo tricolore confezionano una prova perfetta, cominciata con il percorso nella fase a gironi e proseguita con le vittorie per 3-0 nei quarti e in semifinale contro Serbia e Turchia.