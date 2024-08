Parigi 2024 | Malagò ‘complimenti da Mattarella per oro pallavolo azzurra e tutta spedizione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 ago. (Adnkronos) – ?Mi ha chiamato il presidentee mi ha pregato di fare i complimenti ala squadra femminile che ha vinto l?oro ai Giochi die di allargare i complimenti alla federazione, al presidente Manfredi e al ct Velasco. Non ha perso nessuna partita delle ragazze ed è orgoglioso di quello che hanno fatto. Ha allargato ala spedizione, agli atleti e alle altre federazioni i complimenti per i risultati ottenuti e ci ha dato appuntamento il 23 di settembre alle ore 11 per la riconsegna del tricolore al Quirinale con atleti olimpici e paralimpici?. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni, tracciando un bilancio dei Giochi diin conferenza stampa a Casa Italia. L'articolodaper oroCalcioWeb.