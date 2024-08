Parigi 2024 | Italia chiude Giochi con 40 medaglie e 12 ori**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Parigi, 11 ago. (Adnkronos) - Ripetuto il risultato straordinario di Tokyo come numero dima conquistando due ori in più deigiapponesi di tre anni fa. L'le Olimpiadi di Parigicon 12d'oro (due in più di Tokyo) l'ultima arrivata quella della pallavolo femminile, 13 argenti (tre in più di Tokyo) 15 bronzi, per un totale di 40e top ten nelre. La prima medaglia arrivata è stata l'argento di Filippo Ganna nella crono individuale di ciclismo e l'ultima storica dell'Italvolley femminile. L'Team da 36 giorni consecutivi di gare, attraversando tre Olimpiadi (Rio, Tokyo e Parigi), vince almeno una medaglia.