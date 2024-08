Parigi 2024 il ministro Roccella | bilancio? Dalle Olimpiadi nuovo attacco alle donne

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledisono pronte ad andare definitivamente in archivio ed è arrivato il momento dei bilanci. “Si avviano a conclusione leche hanno segnato unsalto di qualità nell’”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Eugeniaper la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “Nel cuore dell’occidente – afferma– un’atleta afghana della squadra dei rifugiati è stata squalificata per aver mostrato la scritta ‘Liberate leafghane’ al termine della sua prova. E, a proposito delle polemiche che hanno accompagnato le competizioni di boxe femminile, il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach ha affermato che non ci sarebbe un sistema ‘scientificamente solido’ per distinguere uomini e