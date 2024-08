Pallanuoto Parigi 2024 | la Serbia è la squadra olimpica per eccellenza! Terzo trionfo consecutivo battuta la Croazia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Per tre anni ci sono state polemiche, dubbi, rivoluzioni a livello di rosa. Arrivano le Olimpiadi e cambia tutto: lavince nellaal maschile, sempre. Sono tre edizioni consecutive a medaglia d’oro per laserba, dopo Rio e Tokyo, anche. Partita che non è stata mai in dubbio, per una compagine che addirittura nella fase a gironi è stata a rischio eliminazione. Quando il gioco si fa duro, nonostante un avversario di lusso come lacampionessa del mondo in carica, non c’è storia, 13-11 il risultato finale. I serbi hanno distrutto i rivali: il 5-2 del primo quarto con Jaksic e Cuk a dettare il passo è stato già decisivo. A metà gara il vantaggio è di +3 per laserba, con i croati che non riescono a reagire. Dopo la sirena di metà gara la compagine di Tucak prova a cambiare passo, ma il distacco resta sempre superiore alle due reti.