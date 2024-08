Oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 11 agosto | stress in amore per i Pesci cambiamenti per il Toro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo11? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il segno più fortunato della giornata di? I nati sotto il segno dello Scorpione, secondoFox.diFox per11Ariete: Cari Ariete, avete la Luna in opposizione che porterà qualche piccolo contrasto inanche durante la giornata di, 112024. Le coppie che convivono da poco saranno piene di idee da mettere in pratica. Siete single? Buone occasioni e nuovi incontri favoriti nel corso della giornata.