Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 11 agosto

(Di domenica 11 agosto 2024)DIITALIA(11) PENTATHLON Ore 11.00: finale femminile L’Italia schiera una bi-campionessa del mondo, Elena Micheli, che nella scherma è andata benino: nona con 220 punti. La grande favorita è la francese Elodie Clouvel, in testa dopo la scherma e competitiva anche nel nuoto, la specialità preferita dell’azzurra che dunque non potrà recuperare più di tanto sulla transalpina. Micheli si trova a 40? virtuali da Clouvel in ottica laser run: non sono pochi. Ad ogni modo, l’italiana può giocarsi un posto sul podio, mentre l’impresa è ardua per Alice Sotero a causa di un ranking round di scherma dove ha concluso nelle retrovie.diElena Micheli 50% Alice Sotero 5% CICLISMO SU PISTA Ore 11.00: omnium femminile Letizia Paternoster figura nel novero delle cinque atlete che si giocheranno una