Olimpiade Parigi ultimo giorno di gare | dalla Paternoster alla finale per l' oro dell' Italvolley di Velasco Alle 21 la cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 11 agosto 2024)diall'diche si chiuderà questa sera21 con la. Grande attesa per l'Italia del volley in rosa che13 si giocherà l'oro contro gli Stati Uniti. Ma ci sono anche altre chance di medaglia per gli azzurri. 08.00 ATLETICA – Maratona femminile (Giovanna Epis, Sofiia Yaremchuk) 09.00 PMANO – Torneo maschile,per il bronzo: