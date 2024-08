Nuovo piano viabilità Pozzuoli-Bacoli | La rotonda Cavani va rimossa!

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di domenica 11 agosto 2024) Ricevo e pubblico*: “Gentile Gió, non avevo ancora personalmente sperimentato ildi: ho percorso oggi, domenica 11 agosto, intorno alle 10, Via Miliscola in direzione Baia. Laera apparentemente migliore rispetto ad altre domeniche estive, la sorpresa l’ho avuta come sempre all’altezza del tunnel di Lucrino. I rallentamenti partivano da quel: “Lava!” Il Blog di Giò.