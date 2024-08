Non mi sono mai sentito un presentatore Franco Boni l' icona delle televendite che portò l’arte in tv

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 11 agosto 2024) Fu Corrado Guzzanti a sancire, con una imitazione di successo, la sua notorietà. Nei primi anni Duemila Francescodettofu tra i volti più familiari della televisione e non lo divenne su un grande network né per un programma di intrattenimento, ma vendendo “la grande pittura” su Telemarket, l’emittente con l’elefantino fondata da Giorgio Corbelli che poi sarebbe stata travolta dal tracollo finanziario dell’imprenditore. Per il peculiare timbro di voce o per l’aplomb ipnotico che lo differenziava da altri scalmanati venditori,era capace di interdire lo zapping a molti telespettatori, forse meno catturati dai quadri proposti che da come li proponeva lui. Romano, figlio e nipote d’arte, aveva cominciato con una galleria e casa d’aste a Palazzo Bernini e fu questa gavetta a prepararne la riuscita come venditore in tv.