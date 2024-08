Napoli il continuo possesso palla e riempire l’area avversaria con molti giocatori non serve a nulla!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 11 agosto 2024), senza gol le partite non si vincono, neanche quelle con avversari alla portata! La partita, giocata e vinta ai calci di rigore dalin Coppa Italia contro il Modena, ha evidenziato che, per competere ad alti livelli, bisogna avere un organico completo in tutti i reparti. Avale aver ile dominare un match se poi non si ha un terminale offensivo in grado di capitalizzare la grande mole di lavoro ed ilcontrollo della gara.