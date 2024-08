‘Musica&Parole 2024’ | a Velia arriva la tromba di Fabrizio Bosso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon “We Wonder”, il trombettistarende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder, nell’ambito della rassegna “Musica & Parole” nei parchi archeologici di Paestum esalirà sul palco la sera del 13 agosto, a, con inizio spettacolo alle ore 21. L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo delladi, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e prezioso questo nuovo progetto. Non è stato facile perselezionare i brani da una discografia così ampia e che ha influenzato gran parte della musica del secolo scorso, contribuendo alla nascita di nuovi generi musicali.