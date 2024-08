Mo | ong morti 5 combattenti filo-iraniani vicino confine tra Siria e Iraq

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Londra, 11 ago. (Adnkronos) - I cinquecolpiti da un drone inalcon l', sono stati uccisi, non soltanto feriti, come riportato precedentemente. Lo ha dichiarato l'Osservatorio per i diritti umani, ongna con sede nel Regno Unito, aggiungendo che non è ancora chiaro chi ci sia dietro l'attacco e che "altri miliziani sono stato feriti, alcuni dei quali gravemente, dopo che un drone di provenienza sconosciuta ha colpito il veicolo militare in cui si trovavano”.