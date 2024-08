Mo | Abbas domani a Mosca presidente Anp incontrerà Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Ramallah, 11 ago. (Adnkronos) - Ildell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoudsarà daal 14 agosto a, dove martedì ha in programma di incontrare ilrusso Vladimir. Lo ha confermato alla Tass l'ambasciatore palestinese in Russia Abdel Hafiz Nofal, precisando che "la situazione a Gaza sarà l'argomento all'ordine del giorno: si parlerà del ruolo della Russia e di cosa si può fare. Siamo in una situazione molto difficile e la Russia è un paese vicino a noi. Dobbiamo consultarci".