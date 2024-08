Mkhitaryan fa il punto | Lavoriamo sempre per raggiungere l’obiettivo del bis!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Henrikhha parlato al termine dell’incontro pareggiato dall’Inter con il Chelsea per 1-1. L’armeno ha messo in chiaro quale siadei nerazzurri per la prossima stagione. IL BIS – Henrikhè stato intervistato da InterTV dopo il match che la sua Inter ha pareggiato con il Chelsea con il punteggio di 1-1. Le parole dell’armeno sono molto importanti per comprendere il livello di consapevolezza raggiunto dagli interpreti nerazzurri e i loro obiettivi futuri: «Abbiamo fatto una bella preparazione, siamo quasi al completo.bene,è vincere il campionato, stiamo avvicinandoci al meglio. Abbiamo tanto da dimostrare, la stagione scorsa è stata bella ma siamo già concentrati su quella nuova».