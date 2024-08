Meteo le previsioni in Campania per domenica 11 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,11. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 5168m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allertepreviste: afa. Benevento –Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 41°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 5163m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allertepreviste: afa.