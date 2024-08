Maraio | Il terzo polo è archiviato Ora serve unità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Enzo, segretario del partito socialista italiano, lo scenario politico si divide tra chi crede ancora in une chi lavora per l’della sinistra. Il Psi come si colloca? "Nell’attuale sistema politico determinato anche dal sistema elettorale io credo che non ci siano spazi per terzi poli, credo che ilpolismo siadalla storia recente e anche dall’esito elettorale delle ultime elezioni europee".