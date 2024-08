Malagò | Un’Olimpiade complicata per alcune vicende che hanno coinvolto atlete ed atleti ma è stata una grande Olimpiade

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) La conferenza stampa di Giovanni, presidente del Coni, che al termine delle Olimpiadi tracci un bilancio sui risultati della spedizione azzurra.: «Tutti le federazioni miringraziato, nuoto e tennis compresi» «Ho sentito Mattarella, mi ha detto di essere orgoglioso di quello chefatto le ragazze. Ha allargato a tutta la spedizione le congratulazioni. Possiamo dire anche che ci ha dato un appuntamento il 23 di settembre alle ore 11 per la riconsegna del tricolore al Quirinali, olimpici e paralimpici». Poi i ringraziamenti a tutto lo staff. «Un infinta serie di messaggi delle federazioni che facevano i complimenti per la collaborazione e il supporto dato. Tutti, nuoto e tennis compresi. Un istante dopo l’abbraccio con Velasco, mi ha detto “ringrazio i tuoi perché sono stati fondamentali per il supporto dato”.