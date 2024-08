Malagò Abodi fuori luogo quando ha ricordato la scadenza del mio mandato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - "E' statoche il ministro dello Sport, Andrea, a cinque giorni dalla fine delle Olimpiadi, sapendo quanto uno ci sta mettendo la faccia, abbia sottolineato" che il ciclo di Giovannialla guida dello sport italiano sia ormai volto al termine. Lo ha detto lo stesso presidente del Coni in conferenza stampa. Giorni fa il ministro aveva detto che "dalle poltrone ci si deve anche alzare", proprio in riferimento al ricambio alla presidenza del Coni: con la legge vigente, l'attuale numero uno non potrà ricandidarsi per un nuovo. Per, quanto affermato dal ministro dello Sport "non è solo un problema di stile, io non lo avrei mai fatto, non mi sarei mi aspettato questo da Andrea. Bello, invece, è stato che oggisia venuto a vedere le ragazze della pallavolo partendo da Cagliari dov'era con la famiglia".