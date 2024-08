L' ultimo viaggio di Salvatore e Michela | vanno a trovare i parenti per le vacanze muoiono in autostrada

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 11 agosto 2024) C'è tristezza e sgomento a Torrenova (in provincia di Messina) per il tragico incidente avvenuto ieri, sabato 10 agosto, sull'A20 Messina-Palermo. L'ennesima tragedia inha distrutto una famiglia. Morti sul colpoCaleca, 42 anni e la moglie 40enneBucci, salve per