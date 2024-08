L’oroscopo di oggi domenica 11 agosto 2024 | le previsioni segno per segno di Ginny

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 11 agosto 2024)di11e leastraliper: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Una riservata e profonda Luna in Scorpione, che offre l'opportunità di connetterci alla nostra intuizione e guardarci in profondità, anche se solo per un breve momento. Ilfortunato é il Capricorno mentre ilsfortunato il Sagittario.