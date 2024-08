Livigno agganciata dal trattore guidato dal marito | resta gravissima la 42enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)(Sondrio) – Sono ore di angoscia per una famiglia di. E.C., 42 anni, è rimasta ferita in modo gravissimo sabato, verso le 17, mentre stava rastrellando fieno in un prato di Trepalle, frazione di. La donna è stata operata all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stata eli-trasportata, un’operazione impegnativa riuscita, ma la pazientein prognosi riservata. La dinamica Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, pare che ilfosse alla guida di unraccogli-fieno quando - per motivi da appurare -, dopo una retromarcia, la moglie è rimastaal mezzo agricolo. Poi i soccorsi in codice rosso. Ilagricolo è stato sequestrato dalla Polizia locale che si occupa dell’incidente.