LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Razgatl?o?lu vs Bulega per la vittoria Cade Bautista

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 ULTIMO GIRO! Razgatl?o?lu vsper lanella race-2 del GP Portimao. -2si avvicina in curva 5, Razgatl?o?lu è sempre al comando, ma per poco. Si deciderà tutto nel finale. -2 Ancoraall’assalto di Toprak che tiene il primato alla frenata di curva 1. Lowes è terzo davanti a Iannone. -3riprova a passare sul dritto Razgatl?o?lu, la BMW resta al comando in curva 1 con una frenata incredibile. -4 BMW continua a condurre,ha il potenziale per passare Razgatl?o?lu dall’ultima curva alla prima. -4attacca Razgatl?o?lu sul rettilineo finale, il turco risponde presente nella lunga frenata di curva 1. -5 Razgatl?o?lu ha tenuto la vetta in curva 1,ha attaccato in curva 3 tentando di ripetere quanto aveva fatto sul rettilineo.