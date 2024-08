LIVE Sinner-Rublev 3-6 2-1 ATP Montreal in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Tiene la battuta. 40-30 In rete il rovescio di. 40-15 Ace (4°)! 30-15 Doppio fallo (2°). 30-0 Non risponde neanche di rovescio, ancora su una seconda. 15-0 Non risponde di dritto. 1-1 A zero il russo. 40-0 Servizio, dritto e comodo appoggio a rete. 30-0 Altradi. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Ace (3°)! 40-30 Gratuito di dritto. 40-15 Seconda in kick e rovescio. 30-15 Gran punto vinto dal, che ha tenuto ottimamente in difesa. 15-15 Vola via il rovescio di. 15-0al servizio nel 2° set. 03:10 I giocatori tornano in campo! Si riprende. 02:45 Piove, non copiosamente. Per il momento il gioco viene sospeso.6-3! Con il rovescio lungolinea vincente dopo il servizio, si chiude qui lafrazione. Inizia anche a piovere.