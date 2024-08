LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Elena Micheli insegue una medaglia Sotero per la rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della finale delmoderno alledi2024. Nell’ultima giornata di questa edizione si assegnano le medaglie nello sport del soldato, che per l’ultima occasione offrirà l’apertura di gara con la prova di salto ad ostacoli di equitazione. Da Los Angeles 2028 infatti la prova a cavallo verrà sostituita dalla corsa ad ostacoli. 18 le pentathlete che si contenderanno le medaglie, con la francese Elodie Clouvel favorita dinanzi al pubblico di casa. La transalpina parte dall’alto dei 245 punti conquistati nel ranking round di scherma, e proverà a difendersi a partire dall’equitazione. Prova inaugurale che le azzurre non dovranno fallire.