LIVE Italia-USA Olimpiadi volley femminile in DIRETTA | alle 13 00 inizia l’attesa finale!

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladi-USAdel torneo didi Parigi 2024. Chi l’avrebbe detto poco più di un mese fa, quando si trovarono di fronte una all’altra a Bangkok per i quarti didella VNL, che USA eavrebbero disputato laolimpica a Parigi? Su come andò a finire è bene che gli scaramantici si fermino qui a leggere perché l’vinse con un secco 3-0 prendendo il volo verso il ritorno al successo in VNL. In panchina ci sono due leggende del, che si sfiorarono soltanto ma che non si sono trovati mai come avversari nel campionatono, Julio Velasco, che ai tempi era giànatore dell’e Karch Kiraly che, dopo aver vinto tutto con la Nazionale statunitense, arrivò ina Ravenna nel 1990.