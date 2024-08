LIVE – Chelsea-Inter 1-1 amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Latestuale di, match valevole per l’estiva in vista della nuova stagione/2025. La formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, dopo la sconfitta incassata in settimana contro l’Al-Ittihad, vuole rialzare la testa in questo ultimo test pre-stagionale. Una vittoria permetterebbe ai campioni d’Italia in carica di arrivare nel miglior modo possibile all’esordio in campionato. La partita andrà in scena alle ore 16:00 di domenica 11 agosto. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F51-1 (26? Thuram, 90? Ugochukwu) LE FORMAZIONI UFFICIALI 90? – GOL! ILPAREGGIA ALLO SCADERE CON UGOCHUKWU! 88? – Continua l’assedio del, a caccia del pareggio.