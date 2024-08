LIVE – Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo tre settimane di gare, cala definitivamente il sipario sulla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici, che ha regalato emozioni, spettacolo e belle storie ai tanti appassionati di sport in giro per il mondo ma è pronta a volgere al termine. Rispetto alla cerimonia di Apertura, che per la prima volta nella storia che si è svolta lungo la Senna, per quella di chiusura si ritorna in uno stadio, più precisamente lo Stade de France. Come da tradizione, sfileranno tutte le nazioni tra cui l'Italia, i cui port abandiera saranno il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la schermitrice Rossella Fiamingo, entrambi medagliati e coppia anche nella vita. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.00 di domenica 11 agosto.