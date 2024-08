LIVE – Brescia-Venezia 1-0 primo turno Coppa Italia 2024 25 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladi, match valido per ilpreliminare della/2025. Esordio ufficiale per entrambe le formazioni, che si sono sfidate anche la passata stagione in cadetteria, prima delle promozione dei lagunari. Gli arancioneroverdi di Di Francesco vogliono partire col piede giusto, ma le Rondinelle venderanno cara la pelle. L’appuntamento è alle ore 18.00 di domenica 11 agosto, con Sportface.it che non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 – 14? Borrelli FINETEMPO 45’+4- Sagrado! Lezzerini ancora una volta decisivo. 45’+1- Dickmann tocca il pallone e mette in angolo, Pierini mette in mezzo ma nulla di fatto. 45?- 4 minuti di recupero. 45?- Ci prova Borrelli, ma senza creare pericoli.