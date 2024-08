Liberato Boccaccini il brigatista rosso che ammazzò Marco Biagi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Studiava il mondo del lavoro che cambia, il giuslavorista bolognese. E i terroristi studiavano lui. Era la sera del 19 marzo del 2002 quandovenne ucciso da un commandosotto casa sua in via Valdonica, nel cuore di Bologna. Tornava, pedalando in bicicletta tra i portici del centro, dopo essere sceso dal treno che lo riportava dall'università di Modena. Insegnava Diritto del Lavoro e Diritto sindacale. Tutti i suoi spostamenti, dalla stazione a casa, erano pedinati da tempo. Elo sapeva, lo sospettava. Aveva chiesto la scorta. Gliela avevano data, poi tolta. Per l'omicidio del professore sono stati condannati all'ergastolo gli appartenenti alle Nuove Brigate Rosse Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi,Mezzasalma e Diana Blefari. E Simone, che ieri è tornato in libertà.