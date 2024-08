L’eredità di Guendalina uccisa e messa in lavatrice dai ladri | raccolti 10mila euro per il canile di Vigevano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)(Pavia), 11 agosto 2024 - La drammatica fine dista continuando a far commuovere, ma non solo. Al quarto giorno è già quasi arrivata all'obiettivo dila raccolta fondi, sulla piattaforma digitale "Gofundme", lanciata dalla famiglia della cagnolina barbaramentedaidurante un furto, chiusa in unarotta in garage., cagnolina sparita dopo il furto in casa:daiinNel pomeriggio di oggi, domenica 11 agosto, la raccolta fondi è infatti arrivata a 9.696, grazie a 364 donazioni, dopo aver subito superato l'iniziale obiettivo di 5mila, facendo spostare l'asticella al doppio della cifra. Soldi che, per volere della famiglia di, saranno interamente devoluti aldi, "luogo in cui l'abbiamo incontrata la prima volta".