Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di domenica 11 agosto 2024) Aperture dei giornali dedicate alla guerra in Medioriente e in Ucraina: per quanto riguarda la prima, il tema di queste ore è il bombardamento israeliano di una scuola-rifugio. Per Hamas ci sono 100 morti tra cui civili, per l'Idf era un covo dei terroristi. Nella regione di Kursk, invece, dove gli ucraini hanno sconfinato, Putin risponde con un'arma termobarica. Grande spazio poi alle lacrime di Tamberi: finisce per lui il sogno di una medaglia olimpica, fermato in finale del salto in alto dalle coliche renali