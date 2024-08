Le donne del volley? Sono l' Italia inclusiva che sogniamo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2024) Chi è emigrato e chi ci è nato, chi è giovane e chi è più grande, chi è figlia d'arte e chi no. Sotto i riflettori dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, la squadra di Velasco ci appare in tutta la sua diversità: non solo un grande team, ma uno specchio dell'che esiste, un'idea di Paeseche la politica non ha ancora intercettato