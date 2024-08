Ladri entrano in casa di pensionati e fanno bingo | un milione di euro in contanti e gioielli

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 11 agosto 2024) Non è chiaro se siano andati a botta sicura, ma il bottino che hanno ottenuto deida un furto in un appartamento di Roma nord è sorprendente. Siamo in zona Camilluccia, poco più a nord del Foro italico. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11, deisono entrati nelladi una coppia