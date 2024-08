La figuraccia francese e la comparsata sportiva italiana Parigi 2024 sipario su Giochi mediocri e discutibili

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 11 agosto 2024) Oggi si concludono idelle Olimpiadie non me ne abbiamo gli sportivi e gli appassionati, ma mai, come in questa edizione, abbiamo assistito a 15 giorni di uno spettacolo sportivo mediocre, non all'altezza delle precedenti edizioni, e soprattutto segnato da una serie di eventie che poco avevano a che fare con la kermesse di eccellenza mondiale di prestigio e di alto livello agonistico come le Olimpiadi. Segui su affaritaliani.it